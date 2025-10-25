«Наполи» – «Интер»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу

25 октября в матче 8-го тура Серии А «Наполи» примет на своем поле «Интер». Встреча начнется в 19:00 мск.

В семи турах чемпионата команды набрали по 15 очков. «Интер» опережает «Наполи» в таблице по дополнительным показателям. Миланцы занимают второе место, неаполитанцы находятся на третьем.

«Интер» подходит к матчу с серией из четырех побед в Серии А и семи с учетом Лиги чемпионов. У «Наполи» два поражения подряд. В прошлом туре чемпионата команда Антонио Конте проиграла «Торино» (0:1), а в предыдущем матче ЛЧ была разгромлена ПСВ (2:6).

Миланцы не проигрывают «Наполи» в пяти последних встречах – две победы и три ничьи. Три прошлых очных матча завершились со счетом 1:1.

Аналитики БЕТСИТИ считают «Интер» фаворитом предстоящей игры. На победу команды Кристиана Киву дают кэф 2.47 , на успех «Наполи» предлагают 3.30 , вероятность ничейного результата оценивается в 3.20.

На три гола и более в матче можно поставить за 2.17 , на два мяча и менее дают 1.74. Обмен голами можно взять за 1.85 , вариант «Обе забьют: нет» идет за 1.95 .

Игроки БЕТСИТИ разошлись во мнениях в вопросе о фаворите встречи. На «Наполи» отдан 31% от всех ставок на исход, на «Интер» пришлось 35%, на ничью – 34%.

Получи бонус до 1 500 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!