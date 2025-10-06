Россияне не забили ни одного гола за «Спартак» в РПЛ. 83% – вероятность события до 2026-го
«Спартак» – единственная команда в РПЛ без голов российских футболистов. В 11 матчах москвичи отличились 19 раз – всегда забивали легионеры.
Букмекерская компания Tennisibet открыла специальную линию на голы россиян. Коэффициент хотя бы на один забитый мяч в РПЛ до 31 декабря – 1.20.
Если россияне вообще не забьют за Спартак до конца чемпионата пройдет 20.00.
