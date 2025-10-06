  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Россияне не забили ни одного гола за «Спартак» в РПЛ. 83% – вероятность события до 2026-го
0

Россияне не забили ни одного гола за «Спартак» в РПЛ. 83% – вероятность события до 2026-го

«Спартак» – единственная команда в РПЛ без голов российских футболистов. В 11 матчах москвичи отличились 19 раз – всегда забивали легионеры.

Букмекерская компания Tennisibet открыла специальную линию на голы россиян. Коэффициент хотя бы на один забитый мяч в РПЛ до 31 декабря – 1.20.

Если россияне вообще не забьют за Спартак до конца чемпионата пройдет 20.00.

9% клиентов Polymarket ставят на то, что до конца 2025 года ФИФА забанит Израиль

Опубликовал: Георгий Шаков
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Ставки на спорт
Ставки на футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
ЛАСК в Австрии отыграл три гола за 5 минут. В лайве прошел коэффициент 51.00
20 минут назад
«Зенит» остается главным фаворитом на чемпионство. ЦСКА и «Краснодар» делят 2-е место в линии, «Спартак» опустился на 5-ю строчку
14сегодня, 06:36
9% клиентов Polymarket ставят на то, что до конца 2025 года ФИФА забанит Израиль
1вчера, 19:29
«Реал» выиграет Ла Лигу с вероятностью 46,55%. Шансы «Барселоны» упали с 62,5% до 46,6%
34вчера, 18:21
«Балтика» набрала 20 очков в 11 турах РПЛ – лучший результат новичка на этом отрезке с 2005 года
4вчера, 18:00
«Барселона» проиграла «Севилье» в Ла Лиге впервые за 10 лет – 1:4. Каталонцы котировались явными фаворитами матча
20вчера, 16:24
«Спартак» и ЦСКА забили 5+ голов в очном матче РПЛ впервые с 2009 года. На это давали 13% вероятности
5вчера, 15:35
«Эвертон» вырвал победу над «Кристал Пэлас» на 93-й минуте – 2:1. В лайве на «ирисок» давали коэффициент 23.00
3вчера, 15:01
«Спартак» и ЦСКА впервые с 2020 года забили в дерби 4+ гола в 1-м тайме
6вчера, 14:25
«Милан» не забивает «Ювентусу» 4 матча подряд в Серии А. 3.40 – продление серии
вчера, 07:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Порту» в этом сезоне не потерял ни одного очка в чемпионате. 2.05 – победит «Бенфику» Моуринью
вчера, 17:34
«Ювентус» традиционно опасен дома, поэтому осторожная ставка: «Милан» не проиграет». Клещенок сделал прогноз на матч
вчера, 16:10
«ПСЖ» против «Барсы» показал, что даже без лидеров способен выступать хорошо». Денисов о матче «Лилль» – «ПСЖ»
вчера, 16:00
«Барса» слишком хороша для этой «Севильи», которая выходит из глубочайшего кризиса». Боков сделал прогноз на матч
1вчера, 13:10
«Кажется, настало время, чтобы пружина имени Станковича и Сакича распрямилась и показала всю мощь». Чернявский о дерби ЦСКА – «Спартак»
вчера, 12:20
«Персоналки Гасперини – кошмар для «Фиорентины» с ее проблемами во владении». Клещенок сделал прогноз на матч
вчера, 11:20
«Брентфорд» был неудобным соперником для «Сити» в эпоху Франка». Прогноз Палагина на матч
вчера, 11:17
Игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита матча «Ювентус» – «Милан»
вчера, 09:41Промо
Игроки БЕТСИТИ верят в победу «Спартака» над ЦСКА в дерби
вчера, 07:39Промо
«Спартак» – фаворит в дерби с ЦСКА. Армейцы не проигрывают дома в РПЛ 12 матчей подряд
6вчера, 06:29