«Спартак» – единственная команда в РПЛ без голов российских футболистов. В 11 матчах москвичи отличились 19 раз – всегда забивали легионеры.

Букмекерская компания Tennisibet открыла специальную линию на голы россиян. Коэффициент хотя бы на один забитый мяч в РПЛ до 31 декабря – 1.20.

Если россияне вообще не забьют за Спартак до конца чемпионата пройдет 20.00.

9% клиентов Polymarket ставят на то, что до конца 2025 года ФИФА забанит Израиль