9% клиентов Polymarket ставят на то, что до конца 2025 года ФИФА забанит Израиль

Polymarket принимает ставки на отстранение Израиля от турниров под эгидой ФИФА.

На вечер 5 октября пользователи платформы поставили суммарно более 5 тысяч долларов на рынок «Забанит ли ФИФА Израиль до конца 2025 года». 9% ставок приходится на то, что это событие произойдет.

Polymarket отмечает, что официального заявления до конца 2025 года будет достаточно, независимо от даты вступления в силу или возможной отмены.

Возможный бан Израиля: почему зависли УЕФА и ФИФА?