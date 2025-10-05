  • Спортс
«Барселона» проиграла «Севилье» в Ла Лиге впервые за 10 лет – 1:4. Каталонцы котировались явными фаворитами матча

«Барселона» на выезде крупно уступила «Севилье» в 8-м туре Ла Лиги (1:4).

«Барселона» проиграла «Севилье» в чемпионате впервые за 10 лет. В октябре 2015-го каталонцы уступили в гостях со счетом 1:2. Кроме того, это лишь третий разгром «Севильи» над каталонцами во всех турнирах в XXI веке.

В прематче хозяева котировались явными андердогами с коэффициентом 5.70. Их победа с форой (-1,5) зашла за 11.50. На фору «Севильи» (-2,5) букмекеры начали принимать ставки только во время матча – с коэффициентом 14.00.

Станкович против Челестини на поле: серб забивал и удалялся, у швейцарца – незабитый пенальти

Опубликовала: Венера Кравченко
