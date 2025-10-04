Агуэро поставил почти $9 тысяч на поражение Анкалаева от Перейры и победу Двалишвили над Сэндхагеном на UFC 320
Серхио Агуэро сделал крупную ставку на главные бои UFC 320.
Экс-форвард сборной Аргентины составил экспресс из двух поединков. Он поставил 8,9 тысяч долларов на поражение Магомеда Анкалаева от Алекса Перейры и победу Мераба Двалишвили над Кори Сэндхагеном.
Потенциальный выигрыш может составить более 36 тысяч.
Изображение: соцсети Серхио Агуэро.
UFC 320 пройдет в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе.
Первая защита пояса Анкалаева в UFC. Снова уработает Перейру?
Агуэро проиграл $10 тысяч. Он поставил на победу «Интер Майами» в матче против «Аль-Ахли»
