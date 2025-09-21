«Арсенал» в статусе фаворита принимает «Манчестер Сити», а новых клиентов FONBET ждет фрибет до 15 000 рублей

«Арсенал» встречается с «Манчестер Сити» в 5-м туре чемпионата Англии.

«Канониры» на старте сезона допустили лишь одну осечку, проиграв лидирующему в таблице «Ливерпулю». «Сити» уступил «Тоттенхэму» и «Брайтону», но зато в предыдущем туре катком прошелся по многострадальному «Манчестер Юнайтед».

Букмекеры считают лондонцев серьезным фаворитом: коэффициент на победу команды Микеля Артеты равен 1,88 против 3,90 на парней Пепа Гвардиолы при 3,80 за ничью. За «тотал больше 2,5» дают кэф 1,80, но в двух последних матчах между командами было забито 10 голов, так что можно замахнуться и на «тотал больше 3» за 2,30 . В этом случае логично выглядит также ставка «обе забьют» за 1,72 .

