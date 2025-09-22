Экитике о трансфере в «Ливерпуль» за 95 млн евро: «Мне все равно. Цена такая, какая есть. Футбол изменился»
Юго Экитике не переживает из-за крупной суммы, заплаченной «Ливерпулем» за него.
Летом французский форвард перешел из «Айнтрахта» в «Ливерпуль» за 95 млн евро.
«Мне все равно. Я просто сосредоточен на футболе. Об этом можно говорить все, что угодно. Цена такая, какая есть. Футбол изменился.
[Что делать, если] предстоит крупный трансфер? Играть в футбол», – сказал Экитике в интервью Canal+.
В пяти матчах АПЛ Юго забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: RMC Sport
