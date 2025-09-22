Экитике о трансфере в «Ливерпуль» за 95 млн евро: «Мне все равно. Цена такая, какая есть. Футбол изменился»

Юго Экитике не переживает из-за крупной суммы, заплаченной «Ливерпулем» за него.

Летом французский форвард перешел из «Айнтрахта » в «Ливерпуль » за 95 млн евро.

«Мне все равно. Я просто сосредоточен на футболе. Об этом можно говорить все, что угодно. Цена такая, какая есть. Футбол изменился.

[Что делать, если] предстоит крупный трансфер? Играть в футбол», – сказал Экитике в интервью Canal+.

В пяти матчах АПЛ Юго забил 3 гола и отдал одну результативную передачу. Его статистику можно изучить здесь .