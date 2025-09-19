«Лига Ставок»: «Аудитория букмекеров уже достигла пика. Новые клиенты будут появляться, но бурного роста ждать не стоит»

Первый вице-президент «Лиги Ставок» Ольга Журавская высказалась о темпах роста букмекерского рынка.

– Как вы оцениваете перспективы рынка в долгосрочной перспективе – скажем, в ближайшие пять лет?

– Думаю, та аудитория, которая интересуется ставками на спорт, уже достигла пика. Клиентская база внутри отрасли сформирована, развитие зависит от качества сервиса, уровня продукта и социальной ответственности.

Новые клиенты, конечно, будут появляться, но такого бурного роста (6-7% в год, как в 2018-2019 годах), вряд ли стоит ждать, – рассказала Журавская Ставкам на Спортcе’’.

