В 13 из 18 матчей первого тура общего этапа ЛЧ было забито 3+ мячей. Среднее количество голов – 3,7 за игру
Завершился первый тур общего этапа Лиги чемпионов.
В 18 матчах было забито 67 голов – в среднем по 3,7 за игру. Лишь в 5 из 18 встреч было забито меньше трех мячей.
Букмекеры дают коэффициент 2.00 на то, что во втором туре общего этапа ЛЧ будет забито минимум 55 голов. 1.80 – максимум 54 мяча.
Матчи второго тура пройдут 30 сентября и 1 октября.
Кто выиграет Лигу чемпионов?1700 голосов
Ливерпуль
ПСЖ
Барселона
Арсенал
Реал
Ман Сити
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
