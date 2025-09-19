В 13 из 18 матчей первого тура общего этапа ЛЧ было забито 3+ мячей. Среднее количество голов – 3,7 за игру

Завершился первый тур общего этапа Лиги чемпионов.

В 18 матчах было забито 67 голов – в среднем по 3,7 за игру. Лишь в 5 из 18 встреч было забито меньше трех мячей.

Букмекеры дают коэффициент 2.00 на то, что во втором туре общего этапа ЛЧ будет забито минимум 55 голов. 1.80 – максимум 54 мяча.

Матчи второго тура пройдут 30 сентября и 1 октября.