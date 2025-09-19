  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • В каждом из 5 последних матчей СКА и «Динамо» Мн в Санкт-Петербурге было 9+ малых штрафов. 1.80 – продление тренда
1

В каждом из 5 последних матчей СКА и «Динамо» Мн в Санкт-Петербурге было 9+ малых штрафов. 1.80 – продление тренда

СКА примет минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

В каждом их пяти последних матчей команд в Санкт-Петербурге было минимум по 9 двухминутных удалений.

Букмекеры дают коэффициент 1.80 на тотал больше 8,5 малых штрафов в сегодняшней игре, 1.90 – максимум 8 двухминутных удалений.

Матч пройдет 19 сентября и начнется в 19:00 мск.

Кто выиграет Лигу чемпионов?1712 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
ПСЖПСЖ
БарселонаБарселона
АрсеналАрсенал
РеалРеал Мадрид
Ман СитиМанчестер Сити
Кто-то другойБавария
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
logoСКА
logoКХЛ
Ставки на спорт
Ставки на хоккей
Ставки на сегодня
logoДинамо Минск
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Лига Ставок»: «Аудитория букмекеров уже достигла пика. Новые клиенты будут появляться, но бурного роста ждать не стоит»
27 минут назад
Дмитрий Сергеев: «С конца прошлого года ЦУПИС начал блокировать банкротов. Они не могут больше играть в легальных БК – потеря около 2-3% всей базы игроков»
56 минут назад
«Ак Барс» победил «Салават» в 7 из 8 последних матчей на своем льду. 1.89 – очередная победа
сегодня, 09:09
Вице-президент «Лиги Ставок» о запрете на прием ставок у должников: «Это примерно треть населения страны. Потери для букмекеров будут заметными»
сегодня, 08:34
В 13 из 18 матчей первого тура общего этапа ЛЧ было забито 3+ мячей. Среднее количество голов – 3,7 за игру
сегодня, 07:59
ЦСКА будет получать 800 млн рублей за сезон по новому контракту с «Фонбетом» («РБ Бизнес»)
10сегодня, 07:36
ЦСКА и «Фонбет» продлили контракт до 2031 года
2вчера, 17:35
В матчах «Барселоны» в прошлом сезоне ЛЧ было забито 66 мячей – в среднем по 4,71 за игру. 1.60 – минимум 3 гола в матче с «Ньюкаслом»
1вчера, 16:43
4.50 – де Брюйне забьет «Ман Сити» в первом матче после возвращения на «Этихад»
вчера, 15:59
Сумма отчислений букмекеров в адрес Федерации бокса России сократилась более чем в 100 раз
4вчера, 14:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Барса» – фаворит, но у «Ньюкасла» полно инструментов, чтобы создать проблемы». Прогноз Вячеслава Палагина на матч ЛЧ
вчера, 16:52
«Объективно главная вывеска вечера – возвращение Кевина де Брюйне на «Этихад». Прогноз Вячеслава Палагин на матч «Ман Сити» – «Наполи»
вчера, 15:44
«Лига Ставок» первой из российских БК создала канал в мессенджере Max
1вчера, 15:20
«Важность матча и его принципиальный характер – Никитин против «Локомотива» – наверняка сыграют роль». Прогноз Ивана Павлова на матч ЦСКА – «Локомотив»
вчера, 14:22
FONBET и КХЛ запускают розыгрыш автомобилей Niva Legend в рамках акции “Первая Мечта”
вчера, 13:11Промо
«Ньюкасл» – «Барселона»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу
вчера, 11:47Промо
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Ман Сити» в матче с «Наполи»
вчера, 10:17Промо
«Челси» проигрывает «Баварии» (1:2) после первого тайма. 3.30 – будет камбэк от лондонцев
117 сентября, 19:49
Грачев о нелегальных букмекерах: «С начала запуска ЕРАИ обнаружено свыше 350 тысяч подобных ресурсов – 90% из них уже заблокированы»
17 сентября, 19:22
«Лондонцам по силам зацепиться за очки в этой встрече». Прогноз Кирилла Бельского на матч «Бавария» – «Челси»
17 сентября, 18:20