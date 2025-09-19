В каждом из 5 последних матчей СКА и «Динамо» Мн в Санкт-Петербурге было 9+ малых штрафов. 1.80 – продление тренда
СКА примет минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.
В каждом их пяти последних матчей команд в Санкт-Петербурге было минимум по 9 двухминутных удалений.
Букмекеры дают коэффициент 1.80 на тотал больше 8,5 малых штрафов в сегодняшней игре, 1.90 – максимум 8 двухминутных удалений.
Матч пройдет 19 сентября и начнется в 19:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
