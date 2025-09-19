Вице-президент «Лиги Ставок» о запрете на прием ставок у должников: «Это примерно треть населения страны. Потери для букмекеров будут заметными»

Первый вице-президент «Лиги Ставок» Ольга Журавская прокомментировала законопроекты о запрете на прием ставок у должников и с использованием кредитных карт.

– Как обсуждаемые инициативы могут отразиться на бизнесе? Например, те самые про должников и кредитные карты.

– В базы должников попадает примерно треть населения страны. Так что можно предположить, что потери будут заметными. Пополнений с кредитных карт, по данным ЦУПИСа, около 4%. Если банки смогут передавать данные о типе карты, проблем не будет.

– Насколько вероятны новые запреты и ограничения?

– Часто приходят новости о новых ограничениях, новых необоснованных требованиях к операторам азартных игр. Но, на мой взгляд, государству стоит сосредоточиться на борьбе с нелегальными операторами, которых все больше и больше с каждым годом.

Если жестко запретить их рекламу, привлечь к ответственности площадки, блогеров и селебрити, которые их продвигают, все это в комплексе могло бы принести большую пользу государству, целевые отчисления выросли бы вдвое. Мне кажется, решение настолько на поверхности, что…

Легальные букмекерские компании – основной внебюджетный источник финансирования спорта, мы уже давно платим необходимые налоги и взносы согласно законодательству РФ. Поэтому вместо того, чтобы закручивать гайки легальному рынку, стоит взяться за теневой сектор, – сказала Журавская в интервью Ставкам на Спортсе’’.

