  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Вице-президент «Лиги Ставок» о запрете на прием ставок у должников: «Это примерно треть населения страны. Потери для букмекеров будут заметными»
0

Вице-президент «Лиги Ставок» о запрете на прием ставок у должников: «Это примерно треть населения страны. Потери для букмекеров будут заметными»

Первый вице-президент «Лиги Ставок» Ольга Журавская прокомментировала законопроекты о запрете на прием ставок у должников и с использованием кредитных карт.

– Как обсуждаемые инициативы могут отразиться на бизнесе? Например, те самые про должников и кредитные карты.

– В базы должников попадает примерно треть населения страны. Так что можно предположить, что потери будут заметными. Пополнений с кредитных карт, по данным ЦУПИСа, около 4%. Если банки смогут передавать данные о типе карты, проблем не будет.

– Насколько вероятны новые запреты и ограничения?

– Часто приходят новости о новых ограничениях, новых необоснованных требованиях к операторам азартных игр. Но, на мой взгляд, государству стоит сосредоточиться на борьбе с нелегальными операторами, которых все больше и больше с каждым годом.

Если жестко запретить их рекламу, привлечь к ответственности площадки, блогеров и селебрити, которые их продвигают, все это в комплексе могло бы принести большую пользу государству, целевые отчисления выросли бы вдвое. Мне кажется, решение настолько на поверхности, что…

Легальные букмекерские компании – основной внебюджетный источник финансирования спорта, мы уже давно платим необходимые налоги и взносы согласно законодательству РФ. Поэтому вместо того, чтобы закручивать гайки легальному рынку, стоит взяться за теневой сектор, – сказала Журавская в интервью Ставкам на Спортсе’’.

«Аудитория ставок уже достигла пика». Интервью вице-президента «Лиги Ставок»

Сроки за рекламу казино, бан кредиток – какие законы о беттинге обсуждают в России?

Кто выиграет Лигу чемпионов?1709 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
ПСЖПСЖ
БарселонаБарселона
АрсеналАрсенал
РеалРеал Мадрид
Ман СитиМанчестер Сити
Кто-то другойБавария
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Ставки на сегодня
Лига Ставок
Букмекеры
Беттинг-индустрия
Ставки на спорт
Законы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Ак Барс» победил «Салават» в 7 из 8 последних матчей на своем льду. 1.89 – очередная победа
55 минут назад
В 13 из 18 матчей первого тура общего этапа ЛЧ было забито 3+ мячей. Среднее количество голов – 3,7 за игру
сегодня, 07:59
ЦСКА будет получать 800 млн рублей за сезон по новому контракту с «Фонбетом» («РБ Бизнес»)
8сегодня, 07:36
ЦСКА и «Фонбет» продлили контракт до 2031 года
2вчера, 17:35
В матчах «Барселоны» в прошлом сезоне ЛЧ было забито 66 мячей – в среднем по 4,71 за игру. 1.60 – минимум 3 гола в матче с «Ньюкаслом»
1вчера, 16:43
4.50 – де Брюйне забьет «Ман Сити» в первом матче после возвращения на «Этихад»
вчера, 15:59
Сумма отчислений букмекеров в адрес Федерации бокса России сократилась более чем в 100 раз
4вчера, 14:58
Коэффициент на чемпионство «Балтики» обвалился в 40 раз с начала сезона. Только у 6 команд больше шансов на титул
9вчера, 13:55
Ольга Журавская: «За последние 15 лет букмекеры много сделали для улучшения репутации, но у части общества они до сих пор ассоциируются с казино»
вчера, 13:33
«Балтика» проиграла все три матча в этом розыгрыше Кубка. 1.63 – уступят ЦСКА в Москве
1вчера, 12:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Барса» – фаворит, но у «Ньюкасла» полно инструментов, чтобы создать проблемы». Прогноз Вячеслава Палагина на матч ЛЧ
вчера, 16:52
«Объективно главная вывеска вечера – возвращение Кевина де Брюйне на «Этихад». Прогноз Вячеслава Палагин на матч «Ман Сити» – «Наполи»
вчера, 15:44
«Лига Ставок» первой из российских БК создала канал в мессенджере Max
1вчера, 15:20
«Важность матча и его принципиальный характер – Никитин против «Локомотива» – наверняка сыграют роль». Прогноз Ивана Павлова на матч ЦСКА – «Локомотив»
вчера, 14:22
FONBET и КХЛ запускают розыгрыш автомобилей Niva Legend в рамках акции “Первая Мечта”
вчера, 13:11Промо
«Ньюкасл» – «Барселона»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу
вчера, 11:47Промо
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Ман Сити» в матче с «Наполи»
вчера, 10:17Промо
«Челси» проигрывает «Баварии» (1:2) после первого тайма. 3.30 – будет камбэк от лондонцев
117 сентября, 19:49
Грачев о нелегальных букмекерах: «С начала запуска ЕРАИ обнаружено свыше 350 тысяч подобных ресурсов – 90% из них уже заблокированы»
17 сентября, 19:22
«Лондонцам по силам зацепиться за очки в этой встрече». Прогноз Кирилла Бельского на матч «Бавария» – «Челси»
17 сентября, 18:20