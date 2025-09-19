3.95 дают на победу «Сити» над «Арсеналом». За последние 5 лет «горожане» трижды котировались от 3.00 – проиграли во всех матчах

«Арсенал» победит «Ман Сити» в 5-м туре АПЛ, считают букмекеры.

Лондонцы котируются подавляющими фаворитами встречи за 1.85. На ничью дают коэффициент 3.85, на победу «Сити» – 3.95.

За последние пять лет «горожане» лишь трижды котировались за 3.00 и выше – в матчах против «Реала» (1:3), «Ливерпуля» (0:2) и «Арсенала» (1:5).

Игра состоится 21 сентября и начнется в 18:30 по московскому времени.