«Лига Ставок» первой из российских БК создала канал в мессенджере Max

Букмекерская компания «Лига Ставок» создала канал в мессенджере Max.

«Первый букмекер в новом мессенджере. Подписывайся, чтобы не пропустить новые акции и розыгрыши!» – сообщили в «Лиге Ставок».

«Лига Ставок» стала первой букмекерской компанией, у которой есть собственный канал в Max.

«С учетом новостей и рисков различных блокировок – шаг логичный», – считает беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев.