«Лига Ставок» первой из российских БК создала канал в мессенджере Max
Букмекерская компания «Лига Ставок» создала канал в мессенджере Max.
«Первый букмекер в новом мессенджере. Подписывайся, чтобы не пропустить новые акции и розыгрыши!» – сообщили в «Лиге Ставок».
«Лига Ставок» стала первой букмекерской компанией, у которой есть собственный канал в Max.
«С учетом новостей и рисков различных блокировок – шаг логичный», – считает беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Лига Ставок
