  1.99 – Капризов наберет больше 100 очков за сезон НХЛ. Он пробивал эту планку лишь раз за 5 лет
0

1.99 – Капризов наберет больше 100 очков за сезон НХЛ. Он пробивал эту планку лишь раз за 5 лет

Букмекеры начали принимать ставки на статистику Кирилла Капризова в новом сезоне НХЛ.

За 1.99 можно поставить на то, что нападающий «Миннесоты» наберет больше 100 очков в регулярном чемпионате. За пять лет в США россиянин пробивал эту планку лишь однажды – 108 баллов в сезоне-2021/22.

1.83 – Капризов наберет максимум 100 очков за регулярку.

Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
logoМиннесота
logoКирилл Капризов
