1.99 – Капризов наберет больше 100 очков за сезон НХЛ. Он пробивал эту планку лишь раз за 5 лет
Букмекеры начали принимать ставки на статистику Кирилла Капризова в новом сезоне НХЛ.
За 1.99 можно поставить на то, что нападающий «Миннесоты» наберет больше 100 очков в регулярном чемпионате. За пять лет в США россиянин пробивал эту планку лишь однажды – 108 баллов в сезоне-2021/22.
1.83 – Капризов наберет максимум 100 очков за регулярку.
Новый сезон НХЛ стартует 7 октября.
Кто выиграет Лигу чемпионов?1357 голосов
Ливерпуль
ПСЖ
Барселона
Арсенал
Реал
Ман Сити
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости