«Челси» проигрывает «Баварии» (1:2) после первого тайма. 3.30 – будет камбэк от лондонцев
«Бавария» побеждает «Челси» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:1, перерыв).
Мюнхенский клуб забил два гола к 26-й минуте. «Челси» отыграл один мяч на 29-й минуте – отличился Коул Палмер.
Букмекеры дают коэффициент 3.30 на то, что лондонский клуб не проиграет, 10.00 – победит мюнхенцев. 1.35 – «Бавария» доведет матч до победы.
Кто выиграет Лигу чемпионов?1331 голос
Ливерпуль
ПСЖ
Барселона
Арсенал
Реал
Ман Сити
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
