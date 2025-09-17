«Челси» проигрывает «Баварии» (1:2) после первого тайма. 3.30 – будет камбэк от лондонцев

«Бавария» побеждает «Челси» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:1, перерыв).

Мюнхенский клуб забил два гола к 26-й минуте. «Челси» отыграл один мяч на 29-й минуте – отличился Коул Палмер.

Букмекеры дают коэффициент 3.30 на то, что лондонский клуб не проиграет, 10.00 – победит мюнхенцев. 1.35 – «Бавария» доведет матч до победы.