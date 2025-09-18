Промо
0

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Ман Сити» в матче с «Наполи»

18 сентября в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Ман Сити» и «Наполи». Игра пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 22:00 мск.

Начало сезона для «Сити» вряд ли можно назвать удачным. Команда Хосепа Гвардиолы проиграла в двух из трех стартовых туров АПЛ, но в последнем матче чемпионата реабилитировалась, разгромив со счетом 3:0 «Ман Юнайтед».

«Наполи» начал защиту титула в Серии А с трех побед подряд. Здорово вписался в команду покинувший летом «Ман Сити» Кевин Де Брюйне. Бельгиец забил за неаполитанцев уже два мяча.

Забирай до трех фрибетов по 500 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом встречи английскую команду. На победу «Сити» предлагают кэф 1.70, на ничью дают 4.00, вероятность успеха «Наполи» оценивается в 5.50.

Поставить на три мяча и более в матче можно за 1.78, на два гола и менее предлагают 2.10.

Особый интерес вызывает то, как Де Брюйне проявит себя в игре с бывшей командой. На гол бельгийца дают 5.80, на результативную передачу – 4.50.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе хозяев. 72% от всех ставок на исход пришлось на победу «Сити», на ничью и успех «Наполи» отдано по 14%.

Кто выиграет Лигу чемпионов?1470 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
ПСЖПСЖ
БарселонаБарселона
АрсеналАрсенал
РеалРеал Мадрид
Ман СитиМанчестер Сити
Кто-то другойБавария
logoНаполи
Ставки на футбол
натив
БЕТСИТИ
Ставки на спорт
logoМанчестер Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Лига Ставок»: «Нелегальные операторы забирают у легальных 40-50% оборота. Это десятки миллиардов рублей, которые спорт недополучает в виде отчислений»
21 минуту назад
17-летний Сатпаев станет самым молодым автором гола в истории ЛЧ, если забьет «Спортингу». Букмекеры дают на это 28%
135 минут назад
В Госдуме предложили отключать интернет в России на неделю: «Люди сидят там сутками, портят зрение и нервы. Миллионы занимаются игроманией, делают это на деньги»
108сегодня, 09:30
1.99 – Капризов наберет больше 100 очков за сезон НХЛ. Он пробивал эту планку лишь раз за 5 лет
вчера, 21:50
Россиянин выиграл 10,7 млн рублей, поставив на победу «Ливерпуля» над «Атлетико»
21вчера, 21:29
«Ливерпуль» на 92-й минуте вырвал победу над «Атлетико» – 3:2. В лайве на мерсисайдцев давали 11.00
13вчера, 20:58
Кейн чаще всего проигрывал «Челси» – 11 раз за карьеру. 4.30 – его «Бавария» уступит лондонцам
вчера, 18:36
«Сочи» проиграл 5 матчей подряд. 1.79 – уступят «Динамо» в Кубке
вчера, 10:39
Россиянин поставил 500 тысяч рублей на обмен голами в матче «Баварии» и «Челси»
4вчера, 09:51
Дмитрий Сергеев: «В августе букмекерский рынок вырос на 5%, сентябрь будет около 1-2%. Торможение продолжается»
1вчера, 09:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» проигрывает «Баварии» (1:2) после первого тайма. 3.30 – будет камбэк от лондонцев
1вчера, 19:49
Грачев о нелегальных букмекерах: «С начала запуска ЕРАИ обнаружено свыше 350 тысяч подобных ресурсов – 90% из них уже заблокированы»
вчера, 19:22
«Лондонцам по силам зацепиться за очки в этой встрече». Прогноз Кирилла Бельского на матч «Бавария» – «Челси»
вчера, 18:20
«Ливерпуль» против команды, которая защищается всем составом и рассчитывает только на контратаки». Прогноз Вячеслава Палагина на «Ливерпуль» – «Атлетико»
вчера, 16:13
Бетторы БЕТСИТИ ставят на «Ливерпуль» в матче ЛЧ с «Атлетико»
вчера, 11:01Промо
Дмитрий Сергеев: «С конца прошлого года ЦУПИС начал блокировать банкротов. Они не могут больше играть в легальных БК – потеря около 2-3% всей базы игроков»
вчера, 10:58
Волевая победа «Карабаха» принесла пользователю Лиги Ставок 6 млн рублей. Зашел коэффициент 30.00
вчера, 10:25Промо
«Барколя – главная надежда в атаке, пока Дембеле и Дуэ травмированы». Прогноз Денисова на матч «ПСЖ» – «Аталанта»
вчера, 10:04
«Бавария» – «Челси»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча
вчера, 08:58Промо
Смолов считает, что «Атлетико» может провалиться в ЛЧ: «По игре стали только хуже. Могут повторить прошлогоднюю судьбу «Сити»
5вчера, 07:59