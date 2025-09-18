Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Ман Сити» в матче с «Наполи»
18 сентября в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Ман Сити» и «Наполи». Игра пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 22:00 мск.
Начало сезона для «Сити» вряд ли можно назвать удачным. Команда Хосепа Гвардиолы проиграла в двух из трех стартовых туров АПЛ, но в последнем матче чемпионата реабилитировалась, разгромив со счетом 3:0 «Ман Юнайтед».
«Наполи» начал защиту титула в Серии А с трех побед подряд. Здорово вписался в команду покинувший летом «Ман Сити» Кевин Де Брюйне. Бельгиец забил за неаполитанцев уже два мяча.
Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом встречи английскую команду. На победу «Сити» предлагают кэф 1.70, на ничью дают 4.00, вероятность успеха «Наполи» оценивается в 5.50.
Поставить на три мяча и более в матче можно за 1.78, на два гола и менее предлагают 2.10.
Особый интерес вызывает то, как Де Брюйне проявит себя в игре с бывшей командой. На гол бельгийца дают 5.80, на результативную передачу – 4.50.
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе хозяев. 72% от всех ставок на исход пришлось на победу «Сити», на ничью и успех «Наполи» отдано по 14%.