Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Ман Сити» в матче с «Наполи»

18 сентября в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Ман Сити» и «Наполи». Игра пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 22:00 мск.

Начало сезона для «Сити» вряд ли можно назвать удачным. Команда Хосепа Гвардиолы проиграла в двух из трех стартовых туров АПЛ, но в последнем матче чемпионата реабилитировалась, разгромив со счетом 3:0 «Ман Юнайтед».

«Наполи» начал защиту титула в Серии А с трех побед подряд. Здорово вписался в команду покинувший летом «Ман Сити» Кевин Де Брюйне. Бельгиец забил за неаполитанцев уже два мяча.

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом встречи английскую команду. На победу «Сити» предлагают кэф 1.70 , на ничью дают 4.00 , вероятность успеха «Наполи» оценивается в 5.50 .

Поставить на три мяча и более в матче можно за 1.78 , на два гола и менее предлагают 2.10 .

Особый интерес вызывает то, как Де Брюйне проявит себя в игре с бывшей командой. На гол бельгийца дают 5.80 , на результативную передачу – 4.50 .

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе хозяев. 72% от всех ставок на исход пришлось на победу «Сити», на ничью и успех «Наполи» отдано по 14%.