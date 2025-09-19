Промо
0

«Новый Джекпот» от «Лиги Ставок»: 106 миллионеров, 349 млн рублей выплат

Акция «Новый Джекпот» от «Лиги Ставок» перешла в пятый месяц и продолжает радовать своих участников внушительными выигрышами. За все время пользователи «Лиги Ставок» разделили между собой 349 миллионов рублей, а общее число участников, выигравших от одного миллиона рублей и выше, достигло 106 человек. Таким образом, акция преодолела планку в 100 миллионеров.

Возвращение еврокубков делает участие в акции еще интереснее. Побороться за крупные денежные вознаграждения может каждый пользователь «Лиги Ставок», ведь Джекпоты выплачиваются реальными деньгами:

• «Джекпот Макс» — по ставке от 1 000 рублей;

• «Джекпот Ультра» — по ставке от 5 000 рублей;

• «Джекпот Мега» — по ставке от 10 000 рублей.

Не упустите свой шанс стать обладателями крупных денежных призов вместе с «Лигой Ставок». Чем больше ставка — тем больше шансов на победу. Каждый Джекпот выпадает после достижения определенной суммы и может быть сорван в любой момент после этого.

Подробные условия здесь: https://www.ligastavok.ru/jackpot

Кто выиграет Лигу чемпионов?1724 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
ПСЖПСЖ
БарселонаБарселона
АрсеналАрсенал
РеалРеал Мадрид
Ман СитиМанчестер Сити
Кто-то другойБавария
Ставки на спорт
натив
Лига Ставок
Комментарии
Ставки в Telegram
Главные новости
3.95 дают на победу «Сити» над «Арсеналом». За последние 5 лет «горожане» трижды котировались от 3.00 – проиграли во всех матчах
сегодня, 13:25
«Тенниси» рассчитал выигрышем все ставки на то, что «Кайрат» не пропустит от «Спортинга». Португальцы победили 4:1
1сегодня, 12:43
1.99 – Капризов наберет больше 100 очков за сезон НХЛ. Он пробивал эту планку лишь раз за 5 лет
2сегодня, 11:57
Дмитрий Сергеев: «С конца прошлого года ЦУПИС начал блокировать банкротов. Они не могут больше играть в легальных БК – потеря около 2-3% всей базы игроков»
сегодня, 10:41
В каждом из 5 последних матчей СКА и «Динамо» Мн в Санкт-Петербурге было 9+ малых штрафов. 1.80 – продление тренда
1сегодня, 09:51
«Ак Барс» победил «Салават» в 7 из 8 последних матчей на своем льду. 1.89 – очередная победа
сегодня, 09:09
Вице-президент «Лиги Ставок» о запрете на прием ставок у должников: «Это примерно треть населения страны. Потери для букмекеров будут заметными»
сегодня, 08:34
В 13 из 18 матчей первого тура общего этапа ЛЧ было забито 3+ мячей. Среднее количество голов – 3,7 за игру
сегодня, 07:59
ЦСКА будет получать 800 млн рублей за сезон по новому контракту с «Фонбетом» («РБ Бизнес»)
10сегодня, 07:36
ЦСКА и «Фонбет» продлили контракт до 2031 года
2вчера, 17:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Лига Ставок»: «Аудитория букмекеров уже достигла пика. Новые клиенты будут появляться, но бурного роста ждать не стоит»
сегодня, 11:10
«Барса» – фаворит, но у «Ньюкасла» полно инструментов, чтобы создать проблемы». Прогноз Вячеслава Палагина на матч ЛЧ
вчера, 16:52
«Объективно главная вывеска вечера – возвращение Кевина де Брюйне на «Этихад». Прогноз Вячеслава Палагин на матч «Ман Сити» – «Наполи»
вчера, 15:44
«Лига Ставок» первой из российских БК создала канал в мессенджере Max
1вчера, 15:20
«Важность матча и его принципиальный характер – Никитин против «Локомотива» – наверняка сыграют роль». Прогноз Ивана Павлова на матч ЦСКА – «Локомотив»
вчера, 14:22
FONBET и КХЛ запускают розыгрыш автомобилей Niva Legend в рамках акции “Первая Мечта”
вчера, 13:11Промо
«Ньюкасл» – «Барселона»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу
вчера, 11:47Промо
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Ман Сити» в матче с «Наполи»
вчера, 10:17Промо
«Челси» проигрывает «Баварии» (1:2) после первого тайма. 3.30 – будет камбэк от лондонцев
117 сентября, 19:49
Грачев о нелегальных букмекерах: «С начала запуска ЕРАИ обнаружено свыше 350 тысяч подобных ресурсов – 90% из них уже заблокированы»
17 сентября, 19:22