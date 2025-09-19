«Новый Джекпот» от «Лиги Ставок»: 106 миллионеров, 349 млн рублей выплат

Акция «Новый Джекпот» от «Лиги Ставок» перешла в пятый месяц и продолжает радовать своих участников внушительными выигрышами. За все время пользователи «Лиги Ставок» разделили между собой 349 миллионов рублей, а общее число участников, выигравших от одного миллиона рублей и выше, достигло 106 человек. Таким образом, акция преодолела планку в 100 миллионеров.

Возвращение еврокубков делает участие в акции еще интереснее. Побороться за крупные денежные вознаграждения может каждый пользователь «Лиги Ставок», ведь Джекпоты выплачиваются реальными деньгами:

• «Джекпот Макс» — по ставке от 1 000 рублей;

• «Джекпот Ультра» — по ставке от 5 000 рублей;

• «Джекпот Мега» — по ставке от 10 000 рублей.

Не упустите свой шанс стать обладателями крупных денежных призов вместе с «Лигой Ставок». Чем больше ставка — тем больше шансов на победу. Каждый Джекпот выпадает после достижения определенной суммы и может быть сорван в любой момент после этого.

Подробные условия здесь: https://www.ligastavok.ru/jackpot