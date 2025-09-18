FONBET и КХЛ запускают розыгрыш автомобилей Niva Legend в рамках акции “Первая Мечта”

С началом 18-ого сезона FONBET Чемпионата КХЛ титульный партнер чемпионата, компания FONBET запускает акцию “Первая мечта”. В рамках акции на матчах КХЛ будут разыграны внедорожники Niva Legend.

Розыгрыши пройдут в течение всего регулярного чемпионата, с октября по март, в городах, где базируются клубы КХЛ. Первый автомобиль будет разыгран уже 2 октября на матче ”Динамо”(Москва) – “Трактор” (Челябинск).

Принять участие в акции могут только пользователи, зарегистрированные в приложении FONBET. Подробное расписание и условия участия в акции смотрите на сайте .