«Ак Барс» победил «Салават» в 7 из 8 последних матчей на своем льду. 1.89 – очередная победа
«Ак Барс» примет «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Казанский клуб победил в 7 из 8 последних матчей на домашнем льду, 5 раз – в основное время.
«Ак Барс» котируется явным фаворитом встречи за 1.89. На ничью в основное время можно поставить за 4.40, на победу «Салавата» – за 3.45.
Матч пройдет 19 сентября и начнется в 19:00 мск.
Кто выиграет Лигу чемпионов?1709 голосов
Ливерпуль
ПСЖ
Барселона
Арсенал
Реал
Ман Сити
Кто-то другой
