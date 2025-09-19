«Ак Барс» победил «Салават» в 7 из 8 последних матчей на своем льду. 1.89 – очередная победа

«Ак Барс» примет «Салават Юлаев» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Казанский клуб победил в 7 из 8 последних матчей на домашнем льду, 5 раз – в основное время.

«Ак Барс» котируется явным фаворитом встречи за 1.89. На ничью в основное время можно поставить за 4.40, на победу «Салавата» – за 3.45.

Матч пройдет 19 сентября и начнется в 19:00 мск.