«Ньюкасл» – «Барселона»: бетторы БЕТСИТИ оценили шансы команд на победу

18 сентября в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Ньюкасл» примет на своем поле «Барселону», начало встречи – в 22:00 мск.

«Ньюкасл» выиграл всего один из четырех матчей в этом сезоне – в минувшие выходные команда Эдди Хау победила со счетом 1:0 «Вулверхэмптон».

У «Барсы» три победы и ничья в четырех стартовых турах Примеры. В последнем матче каталонцы разгромили 6:0 «Валенсию». Эту игру из-за травмы пропустил один из лидеров сине-гранатовых – Ламин Ямаль. В Ньюкасле он тоже не поможет команде.

Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита предстоящего матча. На победу «Ньюкасла» можно поставить с кэфом 2.50 , на ничью дают 3.90 , успех «Барселоны» идет за 2.75 .

Эксперты ждут от игры большого количества забитых мячей. На три гола и более предлагают 1.57 , на два мяча и менее дают 2.40 .

Игроки БЕТСИТИ считают, что встреча завершится победой каталонцев. 87% от всех ставок на исход пришлось на победу «Барсы», на «Ньюкасл» отдано 5%, на ничью – 8%.

Забирай до трех фрибетов по 500 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!