Дмитрий Сергеев: «С конца прошлого года ЦУПИС начал блокировать банкротов. Они не могут больше играть в легальных БК – потеря около 2-3% всей базы игроков»
Экс-управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев рассказал о блокировках букмекерских аккаунтов пользователей, имеющих банкротство.
«Интересно, что с конца прошлого года, постепенно, ЦУПИС начал блокировать банкротов. Сейчас их в активной базе рынка почти не осталось.
Пользователи, имеющие банкротство, не могут больше играть в легальных букмекерах. Потеря около 2-3% всей базы и общего оборота рынка.
Куда они пошли играть? Понятно куда. Там, где на это закрывают глаза», – написал Сергеев в телеграме.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Сергеева
