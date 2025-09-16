«Реал» обыграл «Марсель» (2:1), вырвав победу на 81-й минуте в меньшинстве. В лайве на мадридцев давали 4.00

«Реал» победил «Марсель» (2:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Мадридский клуб уступал 0:1 по ходу матча и остался в меньшинстве при счете 1:1 после удаления Даниэля Карвахаля на 72-й минуте.

Дубль в составе мадридцев оформил Килиан Мбаппе – он отличился с пенальти на 29-й и 81-й минуте. В лайве на победу «Реала» давали коэффициент 4.00.