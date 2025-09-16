17% – вероятность перехода Батракова в «Барселону» по версии букмекеров
Алексей Батраков может перейти в «Барселону», считают букмекеры.
Ранее сообщалось, что спортивный менеджмент «блауграны» следит за 20-летним полузащитником «Локомотива» и включил его в шорт-лист.
Букмекеры дают коэффициент 5.80 (17%) на то, что Батраков забьет за «Барселону» в Ла Лиге до конца 2026 года. Это в два раза вероятнее, чем чемпионство «Локомотива» в РПЛ – 12.00.
Российские БК не могут принимать ставки на трансферы спортсменов. Они могут предлагать линии только на исход события, которое наступит в результате спортивного соревнования – голы, ассисты и прочее.
Кто выиграет Лигу чемпионов?1082 голоса
Ливерпуль
ПСЖ
Барселона
Арсенал
Реал
Ман Сити
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: че поставить
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости