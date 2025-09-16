17% – вероятность перехода Батракова в «Барселону» по версии букмекеров

Алексей Батраков может перейти в «Барселону», считают букмекеры.

Ранее сообщалось , что спортивный менеджмент «блауграны» следит за 20-летним полузащитником «Локомотива» и включил его в шорт-лист.

Букмекеры дают коэффициент 5.80 (17%) на то, что Батраков забьет за «Барселону» в Ла Лиге до конца 2026 года. Это в два раза вероятнее, чем чемпионство «Локомотива» в РПЛ – 12.00.

Российские БК не могут принимать ставки на трансферы спортсменов. Они могут предлагать линии только на исход события, которое наступит в результате спортивного соревнования – голы, ассисты и прочее.