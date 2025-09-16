Дэвид сделал голевое действие в 8 из 9 последних матчей ЛЧ. 2.00 – форвард «Ювентуса» забьет «Боруссии» или отдаст ассист
Джонатан Дэвид регулярно забивает или отдает голевые передачи в Лиге чемпионов.
Нападающий «Ювентуса» отметился голевыми действиями в 8 из 9 последних матчей в турнире – 7 голов и 2 ассиста.
Букмекеры дают коэффициент 2.00 на то, что Дэвид забьет или отдаст голевую передачу в матче 1-го тура общего этапа ЛЧ против дортмундской «Боруссии».
Кто выиграет Лигу чемпионов?1027 голосов
Ливерпуль
ПСЖ
Барселона
Арсенал
Реал
Ман Сити
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости