Дэвид сделал голевое действие в 8 из 9 последних матчей ЛЧ. 2.00 – форвард «Ювентуса» забьет «Боруссии» или отдаст ассист

Джонатан Дэвид регулярно забивает или отдает голевые передачи в Лиге чемпионов.

Нападающий «Ювентуса» отметился голевыми действиями в 8 из 9 последних матчей в турнире – 7 голов и 2 ассиста.

Букмекеры дают коэффициент 2.00 на то, что Дэвид забьет или отдаст голевую передачу в матче 1-го тура общего этапа ЛЧ против дортмундской «Боруссии».