  • Грачев о нелегальных букмекерах: «С начала запуска ЕРАИ обнаружено свыше 350 тысяч подобных ресурсов – 90% из них уже заблокированы»
Генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев называл причины роста целевых отчислений букмекеров в России.

Напомним, по итогам прошлого года букмекеры заплатили 35,3 млрд рублей в качестве целевых отчислений на развитие спорта.

– Учитывая ежегодный рост целевых отчислений, не могли бы вы рассказать о конкретных действиях и стратегиях компании, способствующих такому положительному тренду?

– Впечатляющий рост целевых отчислений, безусловно, имеет под собой веские основания. Ключевым фактором стало сокращение доли нелегального сегмента рынка благодаря эффективной работе ЕРАИ.

Компания успешно применяет инновационную отечественную цифровую экосистему, включающую информационную платформу и систему мониторинга. Система мониторинга выявляет нелегальные сайты азартных игр и лотерей – с начала запуска ЕРАИ обнаружено свыше 350 тысяч подобных ресурсов, при этом 90% из них уже заблокированы Федеральной налоговой службой.

Существенный вклад в развитие системы вносят и законодательные инициативы. В соответствии с поручением президента Российской Федерации запланировано поэтапное повышение размера целевых отчислений: до 2,25% с 1 января 2026 года и до 2,5% с 1 января 2028 года, – заявил Грачев.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Коммерсантъ»
