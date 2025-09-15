  • Спортс
Глава ЕРАИ Грачев: «За четыре года целевые отчисления букмекеров увеличились в 17 раз»

Сумма целевых отчислений букмекеров на развитие российского спорта выросла в 17 раз за 4 года.

Об этом сообщил генеральный директор Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачев. На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке 2% от выручки, к 2028 году процент увеличится до 2,5%.

– Каков масштаб поддержки спорта? Интересно узнать конкретные показатели: сколько средств в виде целевых отчислений от индустрии азартных игр было собрано и направлено на развитие спорта?

– Отправной точкой в истории целевых отчислений стал четвертый квартал 2021 года, когда было собрано 3,4 млрд рублей. Совокупный вклад в развитие спорта за весь период существования ЕРАИ с 2021 года составил 90,5 млрд рублей, эта сумма сложилась из четырехлетней продуктивной работы.

Как я уже говорил, за четвертый квартал 2021 года – 3,4 млрд рублей, за 2022 год – 13,8 млрд, за 2023 год – 19,1 млрд, за прошлый год – 35,3 млрд и, наконец, за первую половину нынешнего года – 18,9 млрд.

Для понимания, до начала работы Единого регулятора целевые отчисления, например, за 2020 год составили всего 2 млрд рублей. Иными словами, за четыре года целевые отчисления выросли в 17 раз. Поддержку от ЕРАИ получили более 125 спортивных федераций и спортивных лиг, – заявил Грачев.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Коммерсантъ»
