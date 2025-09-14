ЦСКА 4 года не побеждает «Ростов» на выезде в РПЛ – 0:1. На поражение армейцев давали коэффициент 3.30

ЦСКА проиграл в гостях у «Ростова» в 8-м туре Мир РПЛ (0:1).

«Ростов» забил победный гол на 7-й минуте. В прематче ростовчане котировались андердогами с коэффициентом 3.30.

Армейцы с 43-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Милана Гайича. На 84-й ЦСКА остался вдевятером из-за второй желтой карточки Матеуса Алвеса.

ЦСКА не побеждает «Ростов» на выезде в РПЛ 4 матча подряд. Последняя победа случилась в августе 2021 года (3:1).

