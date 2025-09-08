«Авангард» победил в 5 последних матчах против «Ак Барса». 2.10 – продление тренда

«Авангард» встретится с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Омска победил в основное время в 5 последних личных встречах. Во всех матчах «Авангард» побеждал с разницей минимум в 2 шайбы.

«Авангард» – фаворит сегодняшней встречи за 2.10. На победу «Ак Барса» дают коэффициент 3.20, на ничью в основное время – 4.05.

2.85 – хозяева победят с разницей минимум в две шайбы.

Матч состоится 8 сентября и начнется в 16:30 мск.