Испания разгромила Турцию в гостях – 6:0. На крупную победу давали 4.50, с разницей в 5+ мячей – 17.00

Турция проиграла Испании (0:6) в матче европейской квалификации ЧМ-2026.

Это вторая среди самых крупных выездных побед Испании в отборе чемпионата мира после 8:0 с Лихтенштейном в 2017 году.

Да игры букмекеры давали коэффициент 4.50 на разгромное поражение хозяев. За 17.00 можно было поставить на победу команды Луиса де ла Фуэнте с разницей в 5+ мячей.