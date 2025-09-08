Испания разгромила Турцию в гостях – 6:0. На крупную победу давали 4.50, с разницей в 5+ мячей – 17.00
Турция проиграла Испании (0:6) в матче европейской квалификации ЧМ-2026.
Это вторая среди самых крупных выездных побед Испании в отборе чемпионата мира после 8:0 с Лихтенштейном в 2017 году.
Да игры букмекеры давали коэффициент 4.50 на разгромное поражение хозяев. За 17.00 можно было поставить на победу команды Луиса де ла Фуэнте с разницей в 5+ мячей.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
