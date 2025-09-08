6:0 с Турцией – вторая среди самых крупных выездных побед Испании в отборе ЧМ после 8:0 с Лихтенштейном
Сборная Испании одержала одну из своих самых крупных выездных побед в отборе ЧМ.
Команда Луиса де ла Фуэнте разгромила сборную Турции со счетом 6:0.
Это второй по величине счет, с которым Испания выиграла гостевой матч квалификации ЧМ. Самая крупная победа была над Лихтенштейном в сентябре 2017 года (8:0).
Также 6:0 было против Сан-Марино в октябре 2005-го.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
