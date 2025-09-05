«Трактор» ни разу не забил «Локомотиву» в большинстве в прошлом сезоне. 1.38 – продление тренда

«Локомотив» и «Трактор» встретятся в матче открытия нового сезона КХЛ.

В прошлом сезоне команды провели 7 матчей между собой – «Трактор» ни разу не реализовал большинство. Челябинцы не использовали 15 попыток реализации лишнего.

Букмекеры уверены, что тренд продлится. За 1.38 можно поставить на то, что клуб из Челябинска не забьет в большинстве, 2.80 – реализует лишнего.

Игра состоится 5 сентября и начнется в 19:30 мск.