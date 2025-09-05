Olimpbet продлил контракт с хоккейным «Спартаком» до 2027 года

Olimpbet и ХК «Спартак» объявили о продлении партнерского соглашения.

Новый контракт между клубом и БК рассчитан на два сезона. Также были продлены соглашения с командами системы «Спартака» – «Химиком» и МХК «Спартак».

«Мы рады продолжать сотрудничество с одним из ведущих хоккейных клубов страны. У «Спартака» огромная армия преданных болельщиков и богатая история, и нам приятно быть частью этой атмосферы.

Впереди много интересных хоккейных активностей, и мы будем вместе делать праздник из каждой игры, создавая для фанатов яркие эмоции как на арене, так и за ее пределами», – заявил директор по развитию Olimpbet Константин Гусев.

Olimpbet – лидер по количеству клубов-партнеров в КХЛ. БК сотрудничает со «Спартаком», «Динамо», ЦСКА, «Амуром», «Адмиралом», «Сочи», «Северсталью» и «Нефтехимиком».