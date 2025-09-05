  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Внедрение цифрового рубля не затронет букмекеров, считают в ЦУПИСе: «Мы обозначили ЦБ наш план действий»
0

Внедрение цифрового рубля не затронет букмекеров, считают в ЦУПИСе: «Мы обозначили ЦБ наш план действий»

В ЕЦУПИС считают, что внедрение цифрового рубля не затронет букмекеров.

«Мы обозначили регулятору наш план действий в ответ на запрос о сроках внедрения цифрового рубля, который они направили участникам рынка.

Мы сообщили ЦБ, что будем внедрять цифровой рубль для розничных пользователей в Кошельке ЦУПИС и для юридических лиц, не подпадающих под специальное регулирование 244-ФЗ.

Букмекеры и ЦУПИС осуществляют свою деятельность именно в его соответствии, а он не предполагает возможности расчётов с помощью цифрового рубля», – заявил коммерческий директор «Мобильной карты» Артем Сычев.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Ставки на сегодня
Беттинг-индустрия
Единый ЦУПИС
Ставки на спорт
Букмекеры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Соболенко за 1.48 или Анисимова за 2.8? Следите за финалом US Open с бонусом от FONBET!
вчера, 17:00Реклама
Искусственный интеллект помог ЕЦУПИС увеличить точность обнаружения дропов в два раза
вчера, 14:56
«Трактор» ни разу не забил «Локомотиву» в большинстве в прошлом сезоне. 1.38 – продление тренда
вчера, 13:27
Игрок «Коломны» Скворцов отстранен от футбола на 3 года за ставки, из них 6 месяцев – реальная дисквалификация
4вчера, 12:18
ЦБ предупредил о возможных блокировках карт россиян за игру в нелегальных казино
вчера, 11:48
«Локомотив» – фаворит Кубка Открытия по версии букмекеров. Шансы «Трактора» на победу – около 36%
вчера, 10:53
«Лига Ставок» о сотрудничестве с Okko: «Мы привлекаем более качественную аудиторию, которая может посмотреть любой матч, а не выборочно, как на ТВ»
1вчера, 10:16
Сербия перестала быть фаворитом Евробаскета у букмекеров – им стала Германия
вчера, 09:30
Olimpbet продлил контракт с хоккейным «Спартаком» до 2027 года
1вчера, 08:59
Более 19 млн россиян прошли идентификацию в ЕЦУПИС для совершения ставок
вчера, 08:45
Ко всем новостям
Последние новости
ZIVERT станет хедлайнером финального уикенда «Лига Ставок Теннисный Клуб» в Москве
вчера, 14:39Промо
«Близкий матч, минимум по 2 шайбы от каждой команды, силовые приемы и тонна эмоций». Прогноз Александра Плеханова на «Локо» – «Трактор»
вчера, 13:45
Лига Ставок предлагает уникальные условия на матчи КХЛ
вчера, 12:01Промо
92 пользователя «Лиги Ставок» стали миллионерами в «Новом Джекпоте»
вчера, 09:42Промо
BetBoom запускает акцию «Турбо TI» — с призовым фрибет-фондом 6 000 000!
вчера, 07:10Промо
Лига Ставок представила интерактивную платформу L1GA PASS
4 сентября, 15:32Промо
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе сборной России в матче с Иорданией
4 сентября, 09:26Промо
В Иркутске состоится турнир по кулачным боям Prime FL
3 сентября, 12:37Промо
Финал 3 сезона Кубка Лиги Ставок по гольфу состоится в Пестово
3 сентября, 10:35Промо
300 000 фрибетов и игровые джерси к BetBoom Матчу Сборной
3 сентября, 08:22Промо