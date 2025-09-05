Игрок «Коломны» Скворцов отстранен от футбола на 3 года за ставки, из них 6 месяцев – реальная дисквалификация
Футболист «Коломны» Олег Скворцов дисквалифицирован на три года за ставки.
Соответствующее решение принял комитет РФС по этике. Скворцова обвинили в нарушении статьи 18 регламента РФС по этике – запрет на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх.
Подробности дела 24-летнего игрока не разглашаются. РФС отстранил его от футбола на 36 месяцев, из которых 6 месяцев – реальная дисквалификация, а оставшиеся 30 – условная.
Для Скворцова также установлен испытательный срок на два года.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт РФС
