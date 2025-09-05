ЦБ предупредил о возможных блокировках карт россиян за игру в нелегальных казино

Центробанк сообщил о причинах возможных блокировок банковских карт россиян.

«Попасть под блокировку рискуют те, кто пользуется пиратскими сайтами, услугами нелегальных казино, анонимными криптообменниками и другими услугами теневого бизнеса.

Такие платежи не только токсичные сами по себе, но и могут привести человека в преступные схемы. Например, когда организаторы напрямую сводят для расчетов граждан – потребителей нелегальных услуг и участников преступной деятельности.

Чтобы избежать неприятностей, стоит придерживаться таких правил:

Никогда не совершайте денежные операции по просьбе незнакомых людей.

Не возвращайте самостоятельно деньги, которые пришли вам якобы по ошибке. Обратитесь в свой банк и попросите сделать обратный перевод по реквизитам отправителя.

Никому не передавайте свою банковскую карту и доступ в свой онлайн-банк.

Старайтесь не переводить деньги незнакомцам, в том числе не платите по номеру телефона в магазинах и на рынках – банк может расценить такие переводы, как подозрительные.

Если вы все же переводите деньги другому человеку – например, оплачиваете товары или услуги, отправляете подарок коллеге или родственникам – обязательно укажите назначение платежа. Так переводы станут понятнее для банка и не вызовут лишних подозрений», – сообщили в ЦБ.