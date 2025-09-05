«Лига Ставок» о сотрудничестве с Okko: «Мы привлекаем более качественную аудиторию, которая может посмотреть любой матч, а не выборочно, как на ТВ»

Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами рассказал об эффективности сотрудничества с Okko.

Букмекер с августа 2024-го является спонсором трансляций Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций на Okko.

«Благодаря сотрудничеству с Okko мы выполняем несколько задач: выделиться среди конкурентов, закрепить за нашим брендом территорию лучшего футбола так, чтобы у болельщиков «Лига Ставок» всегда ассоциировалась с самыми значимыми футбольными турнирами.

Кроме того, мы привлекаем более качественную аудиторию, которая глубоко увлечена спортом и может посмотреть любой матч (не выборочно как на ТВ) на платформе.

Мы рассчитываем на то, что от сезона к сезону охваты онлайн-трансляций еврокубков будут только расти», – заявил Ронами в интервью Ставкам на Спортсе’’.