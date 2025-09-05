«Локомотив» – фаворит Кубка Открытия по версии букмекеров. Шансы «Трактора» на победу – около 36%

«Локомотив» и «Трактор» встретятся в дебютном матче сезона КХЛ.

Букмекеры считают «Локомотив» подавляющим фаворитом матча за Кубок Открытия. На победу ярославского клуба с четом овертайма дают коэффициент 1.48.

Шансы «Трактора» на победу оцениваются в 2.75, что соответствует вероятности в 36%. Букмекеры ожидают результативной игры с 5+ заброшенными шайбами – на это дают 1.79.

Матч состоится 5 сентября, начало – в 19:30 по московскому времени.