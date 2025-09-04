«Сочи» назначил Осинькина главным тренером. 2.35 – клуб не вылетит из РПЛ напрямую

Игорь Осинькин стал главным тренером «Сочи».

Он сменил Роберта Морено, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Южане идут на последнем месте в турнирной таблице Мир РПЛ с 1 баллом в 7 матчах. Букмекеры дают коэффициент 1.60 на то, что «Сочи» вылетит из РПЛ напрямую, 2.35 – не вылетит.

14 сентября сочинцы сыграют на выезде с «Крыльями Советов».