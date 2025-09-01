4

Эми Мартинес близок к переходу в «МЮ». Коэффициент на трансфер обвалился с 4.00 до 1.50

Эмилиано Мартинес перейдет в «Манчестер Юнайтед», считают букмекеры.

Сообщалось, что «МЮ» согласовал условия контракта с голкипером и сделал запрос в адрес «Астон Виллы» о трансфере.

Коэффициент на переход Мартинеса в «Юнайтед» обвалился с 4.00 до 1.50. Вероятность трансфера – около 66%.

Аргентинский вратарь не попал в заявку команды на матч против «Кристал Пэлас» (0:3) в 3-м туре АПЛ.

