«Милан» не побеждает «Фиорентину» 2 матча подряд. 2.32 – продление серии
«Милан» примет «Фиорентину» в 7-м туре Серии А.
«Милан» – явный фаворит с коэффициентом 1.65. Победа «Фиорентины» оценивается букмекерами в 5.90, ничья – в 4.00.
«Фиалки» не проиграли «Милану» 2 последних матча (2:1 и 2:2). Если серия продлится, сыграет коэффициент 2.32.
Матч пройдет 19 октября. Начало – в 21:45 мск.
