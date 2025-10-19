1

«Милан» не побеждает «Фиорентину» 2 матча подряд. 2.32 – продление серии

«Милан» примет «Фиорентину» в 7-м туре Серии А.

«Милан» – явный фаворит с коэффициентом 1.65. Победа «Фиорентины» оценивается букмекерами в 5.90, ничья – в 4.00.

«Фиалки» не проиграли «Милану» 2 последних матча (2:1 и 2:2). Если серия продлится, сыграет коэффициент 2.32.

Матч пройдет 19 октября. Начало – в 21:45 мск.

«Ливерпуль» рискует жутким антирекордом. Страшнее, чем просто проиграть «МЮ»

Опубликовала: Венера Кравченко
logoсерия А Италия
logoМилан
Ставки на футбол
logoФиорентина
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«МЮ» 19-й раз подряд выйдет андердогом против «Ливерпуля». Последний матч, в котором манкунианцы котировались фаворитами, состоялся в 2017 году
1сегодня, 06:30
«Атланта» Миранчука проведет заключительный матч регулярки МЛС. 2.10 – гол или ассист Алексея
1вчера, 19:31
«Локомотив» разгромил ЦСКА впервые в истории чемпионата России
35вчера, 18:43
«Бавария» впервые за 2 месяца забила меньше 3 голов в матче – с «Боруссией» Дортмунд (2:1)
1вчера, 18:30
«Локомотив» обыгрывает ЦСКА после 1-го тайма – 2:0. На камбэк армейцев дают 5%
19вчера, 17:40
У «Атлетико» 1 победа в 3 последних играх с «Осасуной». 3.00 – мадридцы не выиграют предстоящий очный матч
вчера, 17:25
«Барселона» на 93-й минуте вырвала победу над «Жироной» – 2:1. В лайве на команду Флика давали 8%
7вчера, 16:14
«Интер» – фаворит гостевого матча с «Ромой». «Нерадзурри» с 2016 года не проигрывают римлянам на выезде
вчера, 14:54
26 потенциально договорных матчей выявили в теннисе за 3-й квартал, один – на US Open. Число подозрительных игр выросло почти в 3 раза (ITIA)
717 октября, 12:46
Медведев – явный фаворит турнира в Алматы по версии букмекеров. Вероятность титула – 64%
517 октября, 11:00
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» – «Ман Юнайтед»: бетторы БЕТСИТИ не верят в команду Аморима
24 минуты назадПромо
«У Киву есть опыт игры против Гасперини: на финише прошлого сезона его «Парма» выиграла 3:2 в гостях». Клещенок о матче «Рома» – «Интер»
вчера, 15:31
Дайч – фаворит на пост тренера «Ноттингема» по версии букмекеров. Джеррард и Бенитес – в топ-5
4вчера, 15:27
У «Спартака» 2 победы в 7 последних матчах с «Ростовом»
14вчера, 14:20
«После победы над проблемным «Спартаком» кто-то мог поверить в ЦСКА, но я был бы осторожен». Чернявский о матче «Локо» – ЦСКА
вчера, 14:10
«Даже несмотря на проблемы, «Барса» – очевиднейший фаворит». Боков о матче «Барселона» – «Жирона»
вчера, 13:50
«Бавария» не может победить «Дортмунд» уже три игры подряд: поражение и две ничьих». Денисов сделал прогноз на матч
вчера, 13:25
«Фулхэм» – неприятный соперник для «Арсенала» в последние годы». Слава Палагин сделал прогноз на лондонское дерби
вчера, 13:00
«Локомотив» стал фаворитом дерби с ЦСКА после новостей о травме Акинфеева
1вчера, 12:10
«Главная особенность противостояния – в каждой из последних шести игр команды забрасывали на двоих минимум 5 шайб». Сериков о матче СКА – «Локомотив»
вчера, 11:50