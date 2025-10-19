«Милан» не побеждает «Фиорентину» 2 матча подряд. 2.32 – продление серии

«Милан» примет «Фиорентину» в 7-м туре Серии А.

«Милан» – явный фаворит с коэффициентом 1.65. Победа «Фиорентины» оценивается букмекерами в 5.90, ничья – в 4.00.

«Фиалки» не проиграли «Милану» 2 последних матча (2:1 и 2:2). Если серия продлится, сыграет коэффициент 2.32.

Матч пройдет 19 октября. Начало – в 21:45 мск.

«Ливерпуль» рискует жутким антирекордом. Страшнее, чем просто проиграть «МЮ»