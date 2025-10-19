«МЮ» 19-й раз подряд выйдет андердогом против «Ливерпуля». Последний матч, в котором манкунианцы котировались фаворитами, состоялся в 2017 году
«Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед» в 8-м туре АПЛ.
«Ливерпуль» – фаворит у букмекеров с коэффициентом 1.65. Мерсисайдцы 19-й раз подряд выйдут в таком статусе на матч с «МЮ».
Последняя игра, в которой «Ливерпуль» котировался андердогом против «МЮ», состоялась в январе 2017-го (1:1). На тот момент манкунианцев возглавлял Жозе Моуринью.
В предстоящем матче на «МЮ» букмекеры дают 5.30, на ничью – 4.40. Манкунианцы не побеждают на «Энфилде» с 2016-го.
Встреча состоится 19 октября. Начало – в 18:30 мск.
«Ливерпуль» рискует жутким антирекордом. Страшнее, чем просто проиграть «МЮ»
