«МЮ» 19-й раз подряд выйдет андердогом против «Ливерпуля». Последний матч, в котором манкунианцы котировались фаворитами, состоялся в 2017 году

«Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед» в 8-м туре АПЛ.

«Ливерпуль» – фаворит у букмекеров с коэффициентом 1.65. Мерсисайдцы 19-й раз подряд выйдут в таком статусе на матч с «МЮ».

Последняя игра, в которой «Ливерпуль» котировался андердогом против «МЮ», состоялась в январе 2017-го (1:1). На тот момент манкунианцев возглавлял Жозе Моуринью.

В предстоящем матче на «МЮ» букмекеры дают 5.30, на ничью – 4.40. Манкунианцы не побеждают на «Энфилде» с 2016-го.

Встреча состоится 19 октября. Начало – в 18:30 мск.

