«Ливерпуль» – «Ман Юнайтед»: бетторы БЕТСИТИ не верят в команду Аморима

19 октября в матче 8-го тура АПЛ встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 18:30 мск.

«Ливерпуль» стартовал в чемпионате с пяти побед, но уступил в двух последних турах и потерял лидерство. После семи туров мерсисайдцы с 15 очками расположились на втором месте в таблице.

«Ман Юнайтед» с десятью баллами находится на десятой строчке. В последних пяти турах манкунианцы чередуют победы и поражения. В прошлом матче чемпионата «МЮ» обыграл «Сандерленд» (2:0).

«Ливерпуль» не проигрывает в северо-западном дерби на своем поле девять матчей подряд – четыре победы и пять ничьих.

Забирай до трех фрибетов по 500 рублей за регистрацию в БЕТСИТИ!

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящей встречи «Ливерпуль». На победу мерсисайдцев дают 1.67 , на успех гостей предлагают 5.30 , вероятность ничьей оценивается в 4.30.

По мнению экспертов, матч получится богатым на голы. Поставить на три мяча и более можно за 1.45 , на два гола и менее дают 2.75 . Обмен мячами можно взять за 1.48 , на «Обе забьют: нет» предлагают 2.65 .

Игроки БЕТСИТИ не верят в победу «Ман Юнайтед». 55% от всех ставок на исход пришлось на победу «Ливерпуля», 31% отдан на ничью, на успех манкунианцев ушло 14% ставок.