«Зенит» укрепился в статусе фаворита РПЛ у букмекеров. «Краснодар» – 2-й, ЦСКА – 3-й, «Спартак» – 4-й

Букмекеры считают «Зенит» главным претендентом на чемпионство в Мир РПЛ.

Коэффициент на титул петербуржцев после 7-го тура упал с 3.15 до 2.60. Вторым по-прежнему котируется «Краснодар» (4.00), третьим – ЦСКА (5.00).

На чемпионство «Спартака» дают коэффициент 9.00.

Чемпион России в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 2.60

2. «Краснодар» – 4.00

3. ЦСКА – 5.00

4. «Спартак» – 9.00

5. «Локомотив» – 12.00

6. «Динамо» – 20.00

7. «Балтика» – 50.00

8. «Рубин» – 200.00

9-10. «Ахмат» – 1000.00

9-10. «Крылья Советов» – 1000.00