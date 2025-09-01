«Зенит» укрепился в статусе фаворита РПЛ у букмекеров. «Краснодар» – 2-й, ЦСКА – 3-й, «Спартак» – 4-й
Букмекеры считают «Зенит» главным претендентом на чемпионство в Мир РПЛ.
Коэффициент на титул петербуржцев после 7-го тура упал с 3.15 до 2.60. Вторым по-прежнему котируется «Краснодар» (4.00), третьим – ЦСКА (5.00).
На чемпионство «Спартака» дают коэффициент 9.00.
Чемпион России в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Зенит» – 2.60
2. «Краснодар» – 4.00
3. ЦСКА – 5.00
4. «Спартак» – 9.00
5. «Локомотив» – 12.00
6. «Динамо» – 20.00
7. «Балтика» – 50.00
8. «Рубин» – 200.00
9-10. «Ахмат» – 1000.00
9-10. «Крылья Советов» – 1000.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
