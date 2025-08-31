Вероятность чемпионства Пиастри в «Ф-1» повысилась до 80%. Австралиец оторвался на 34 очка от Норриса в личном зачете

Шансы Оскара Пиастри на чемпионство в «Формуле-1» значительно повысились после Гран-при Нидерландов.

Гонщик «Макларен» финишировал первым, его напарник и конкурент по личному зачету Ландо Норрис сошел из-за технических проблем.

Таким образом, Пиастри увеличил отрыв от Норриса на 34 очка в чемпионате. Коэффициент на титул австралийца упал с 1.60 до 1.25 (80% вероятности).

Коэффициент на Норриса поднялся с 2.20 до 3.75.

