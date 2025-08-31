Кордоба и Сперцян ни разу не забивали ЦСКА в РПЛ. 1.85 – прервут серию

Джон Кордоба и Эдуард Сперцян ни разу не забивали ЦСКА в РПЛ.

Эдуард провел против армейцев 8 матчей: 0 голов и 2 ассиста. Джон – 4 матча: 0 голов и 0 ассистов.

Букмекеры дают коэффициент 1.85, если один из них забьет в предстоящем матче с ЦСКА. Если их безголевая серия продлится, сыграет тот же коэффициент 1.85.

Кордоба (3 гола) и Сперцян (4) – лучшие бомбардиры «Краснодара» в этом сезоне.

Матч против армейцев пройдет 31 августа и начнется в 18:00 мск.

У Кордобы и Сперцяна 0+2 в 12 матчах против ЦСКА: что им мешает?