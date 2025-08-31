У ЦСКА и «Краснодара» равные шансы в очном матче, считают букмекеры. «Быки» 7 лет не побеждают в гостях у армейцев

ЦСКА примет «Краснодар» в 7-м туре Мир РПЛ.

Букмекеры дают командам почти равные шансы: коэффициент 2.70 на победу армейцев и 2.75 на «быков». Ничья оценивается в 3.50.

«Краснодар» не побеждает ЦСКА на выезде во всех турнирах с 2018 года. В последних 4 гостевых матчах «быки» не забили армейцам ни одного гола. Если ЦСКА снова не уступит, сыграет коэффициент 1.49.

Матч пройдет 31 августа. Начало – в 18:00 мск.

У Кордобы и Сперцяна 0+2 в 12 матчах против ЦСКА: что им мешает?