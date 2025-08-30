«Ливерпуль» или «Арсенал» станут лучшей английской командой на общем этапе ЛЧ, считают букмекеры

Букмекеры открыли специальную линию на лучший клуб АПЛ на общем этапе ЛЧ.

Главными фаворитами котируются «Ливерпуль» и «Арсенал» – на них дают по 3.50. Далее идет «Ман Сити» (4.30) и «Челси» (6.50). Главные аутсайдеры – «Тоттенхэм» (10.00) и «Ньюкасл» (15.00).

В прошлом сезоне лучшей английской командой общего этапа ЛЧ стал «Ливерпуль». Мерсисайдцы финишировали первыми в общей группе. «Арсенал» закончил этап на третьем месте.

«Ман Сити» стал 22-м и вылетел из розыгрыша в стыковых матчах от «Реала».

