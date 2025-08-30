Мирра Андреева вылетела в 3-м круге US Open. Перед турниром россиянка входила в топ-5 фавориток на титул

Мирра Андреева проиграла 139-й ракетке мира Тэйлор Таунсенд в третьем круге US Open (5:7, 2:6).

Перед турниром у Мирры были лучшие шансы на титул среди россиян. Букмекеры котировали ее в топ-5 фаворитов у женщин – с коэффициентом 11.00.

Выше вероятность была только у Коко Гауфф (6.50), Арины Соболенко (4.00) и Иги Швентек (3.50).