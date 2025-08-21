Владимир Прокофьев о новом беттинг-контракте РПЛ: «Мы близко подобрались к тому, что никто из букмекеров больше не будет переплачивать»

Беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев высказался о борьбе букмекеров за спонсорский контракт с РПЛ.

В 2022-м Winline стал официальным букмекером РПЛ. Стороны заключили договор 4-летний договор на 11,04 миллиарда рублей – чуть меньше 3 миллиардов в год.

«Стагнация рынка букмекеров, новые законодательные ограничения, рост целевых отчислений и нелегального сектора и так заставляют компании критичнее относиться к вложениям в спонсорство. Так еще и сама РПЛ рискует стать менее зрелищной.

Все это может привести к эпохальному событию: когда гонка бюджетов букмекеров прекратится, активы начнут оценивать по реальной эффективности и переплачивать больше никто не будет.

Мы подобрались к этому максимально близко», – написал Прокофьев в блоге на Спортсе’’.

Лимит на легионеров в РПЛ поможет букмекерам сэкономить? Неожиданно, но логично