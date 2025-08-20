«Фламенго» подписал контракт с Betano на $45 млн – рекордная сделка в истории бразильского футбола

«Фламенго» заключил спонсорский контракт с букмекерской компанией Betano.

Клуб будет получать около 45 миллионов долларов в год по соглашению с букмекером. Это рекордная сделка в истории бразильского футбола.

По данным журналиста Лукаша Бащека, «Фламенго» рассматривал семь предложений от букмекерских компаний.

Клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Бразилии по итогам 19 туров.